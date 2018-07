Mateus Uribe et Carlos Bacca menacés de mort sur les réseaux sociaux après l'élimination en huitième de finale face à l'Angleterre mardi.

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Juillet 2018 à 15:20 | | 0 commentaire(s)|

Quelques minutes après l'élimination de la Colombie face à l'Angleterre mardi aux tirs au but (4 tab 3) en huitième de finale de la Coupe du monde, Mateus Uribe et Carlos Bacca ont été menacés de mort sur les réseaux sociaux par les internautes et supporters colombiens pour avoir raté leurs penalties.



Des messages tels «Meurs Carlos Bacca. Fils de p… Personne ne veut de toi au pays, ne reviens pas» ont été adressés à ce dernier. Un autre écrit: «Je te déteste Carlos Bacca, tu es pire qu'un cancer. Mais au moins avec le cancer, vous pouvez consulter un médecin et savoir ce que vous avez ».



Si l'attaquant de Villareal, qui a vu sa frappe être détournée par le Pickford, a été le plus ciblé, son coéquipier, dont le tir s'est écrasé sur la barre transversale, est également ciblé: « Uribe tu es une merde, j'espère que tu mourras», a lâché un certain Patricio, alors qu'un autre internaute, Infinito, a lancé: « C'était le dernier match de Mateus Uribe, cet homme est déjà mort ».



Des menaces à prendre au sérieux?

Ce type de menaces n'est pas rare dans le football. Dernièrement, le gardien de Liverpool, Loris Karius, avait été menacé de mort après ses deux boulettes den finale de la Ligue des champions perdue face au real Madrid (3-1).



En Colombie, on peut s'inquiéter du fait d'un précédent tragique. Il y a 24 ans, Andres Escobar avait été assassiné dans un parking de Medelin après avoir inscrit un but contre son camp face aux Etats-Unis au Mondial, causant la défaite de sa sélection. Les Cafeteros avaient été éliminés suite à cette rencontre. On lui avait tiré dessus à douze reprises.



Les Colombiens ont évidemment cet événement en tête, lequel est immédiatement revenu en mémoire. « Ne commencez pas à souhaiter la mort de Bacca et Uribe. Allons-nous répéter ce qu'il s'est passé avec Andres Escobar? C'est cela la Colombie?», a écrit un internaute.











Sport24

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook