Matières premières : Les cours du riz, du sucre et du pétrole brut, en hausse au mois de juin

Le prix du riz s’est situé à 240,5 francs Cfa le kilogramme au mois de juin 2024 contre 232,4 francs Cfa le mois précédent soit une hausse de 3,5% en variation mensuelle. Comparé à celui de la période correspondante de l’année 2023 (239,7 Fcfa/kg), il est relevé aussi une légère hausse de 0,3% du coût du riz.



Pour ce qui est du sucre, le prix s’est situé à 19,2 New York - cents/lb n°11 à la période sous revue contre 18,8 New York - cents/lb n°11 un mois avant, traduisant ainsi une progression de 2,1% en variation mensuelle. S’il est comparé au prix enregistré en juin 2023 qui était de 24,7 New York - cents/lb n°11, l’Ansd relève une baisse de 22,3%.



Le coût du pétrole brut connait également une augmentation de 0,4%. Il est passé de 81,9 dollars américains le baril au mois de mai à 82,2 dollars américains le baril au mois de juin. Par rapport à la même période de l’année 2023 où le prix était de 74,8 US $/baril, il s’est opéré une hausse de 9,9%.



Concernant le blé, une baisse mensuelle de 8,9% est notée sur le prix car, passant de 687,7 US cents / Bois de 60lb au mois de mai à 626,5 US cents / bois de 60lb en juin 2024. Par rapport au mois de juin 2023 où prix du blé était à 819,8 US cents / bois de 60lb, l’Ansd relève aussi une baisse de 23,6%.



Le prix du coton était de 83,2 US cents/lb au mois de juin contre 86,5 US cents/lb au mois de mai. Cela traduit une baisse de 3,8% en variation mensuelle. Comparé au prix appliqué en juin 2023 qui était de 92,5 US cents/lb, l’Ansd fait ressortir un repli de 10,1%.



Dans le même sillage, l’Ansd renseigne que le coût du maïs a connu une baisse de 3,5% en variation mensuelle du fait qu’il est passé de 455,3 US cents / Boisseau au mois de mai à 439,4 US cents / Boisseau au mois sous revue. Par rapport au même moment de l’année précédente où le coût était de 615,2 US cents / Boisseau, il est aussi noté chute de 28,6%.



