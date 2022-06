Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Matrice Group, spécialiste de la finance mobile : Une offre de solutions IT & Technology Services certifiée Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Juin 2022 à 21:20 | | 0 commentaire(s)| Matrice Group est une entreprise de droit sénégalais, spécialisée dans la Finance mobile, les Conseils IT, la fourniture, le support de produits et autres technologies nouvelles, destinées aux entreprises, dont les quartiers généraux se trouvent sur la route de l’Aéroport LSS (Dakar-Est). Elle propose d'accompagner à travers les mutations technologiques du secteur de la finance et de l’informatique, les entreprises privées, publiques et parapubliques.

Matrice Group, spécialiste de la finance mobile est subdivisé en 2 départements (Finance et IT), avec des services différents.



La capitalisation professionnelle de l’entreprise est faite dans les services, les études et au développement d’applications destinées aux moyennes et grandes entreprises ainsi qu'aux multinationales et organisations étrangères présentes au Sénégal. Cette capitalisation est également faite dans la fourniture d'équipements et d'outils informatiques ou électroniques.

Ses expertises dans les systèmes d’information décisionnels permettent à l’entreprise d'apporter aujourd'hui, des compétences reconnues à forte valeur ajoutée. Ce qui aura, découvre-t-on, une incidence notable dans le fonctionnement et l’efficacité des organisations, présentes au Sénégal.

La société Matrice Group est composée d'experts financiers, de spécialistes IT, de développeurs expérimentés et internes qui ont résolu un large éventail de problèmes.



Matrice Group, leader dans son domaine de compétence dispose d’un réseau dense de partenaires références, dont FestivalOnu Femmes, Intrahealth, Etat du Sénégal, Maximiz Group, Tostan, Sneips, Graphica, Mourchid TV, Flormar, Sodatra, Cbs, Ministères des Finances, Chu Fann, Hôpital Le Dantec, Ambassade du Mali, Ambassade Usa, Ambassade de France, Radisson Blu, les Fleurs de Lys etc.

En plus de cette liste non exhaustive de références, liées à des interventions matérielles ou logicielles, Matrice Group intervient aussi, dans des développements de programmes, suivant des contrats de prestation courte ou permanente.



Matrice Group est joignable sur le (221)78.170.17.13 - (221) 33.820.79.75 E-mail: contact@matrice.sn Site web : https://www.matrice.sn





