Maurice Soudieck Dione:« le PS est orphelin…Il va s’affaiblir davantage… »

Mercredi 17 Juillet 2019

Avec la disparition d'Ousmane Tanor Dieng, le docteur en sciences politiques, Maurice Soudieck Dione pense qu’actuellement, il n’y a pas au sein du PS une personne qui puisse bénéficier d’une certaine légitimité et faire le consensus autour de sa personne. Ce qui lui fait dire que le parti de feu Senghor, est orphelin.



« Il n’y a pas eu d’héritiers, parce que tout simplement la logique qui a toujours fonctionné ces dernières années, c’est de faire alliance avec la majorité présidentielle, BBY », soutient-il.



Par ailleurs, il souligne qu’avec cette perte, le PS va s’affaiblir davantage, si l’on y ajoute les contestations internes et les dissensions entre responsables.

