Mauritanie : 1, 8 million d’électeurs appelés aux urnes

Les Mauritaniens sont appelés, ce samedi, à choisir les 176 députés de l’Assemblée nationale, 15 conseillers régionaux et les maires des différentes communes du pays.



D'aprés leSioleil.sn, plus de 1, 8 million d’électeurs sont appelés aux urnes. La Commission électorale nationale indépendante (CENI), par la voix de son vice-président, Mohamed Lemine Ould Dahi, a déclaré à l’Agence mauritanienne d’information que le scrutin sera couronné par un succès électoral réussi et transparent.