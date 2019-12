Mauritanie: 2 Sénégalais conduisaient la pirogue, chavirée à Nouadhibou

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Décembre 2019 à 11:53

Deux Sénégalais conduisaient la pirogue qui a chaviré mercredi au large de Nouadhibou faisant 64 morts, selon le dernier bilan.



Entre 150 et 180 migrants clandestins dont 13 femmes et des jeunes âgés de 20 à 30 ans étaient à bord de la pirogue. Ils venaient de la Gambie et tenaient de rejoindre les côtes espagnoles.



Une patrouille des Forces armées et de sécurité mauritaniennes ont pu sauver 85 des ces migrants, placés ensuite dans un centre d’accueil.

