Mauritanie : 20 Sénégalais expulsés, hier Ils sont 20 Sénégalais expulsés, hier, de la Mauritanie, révèle la RFM ce midi. Selon la même source, ils étaient détenus depuis 10 jours à la prison de Bagdad, en Mauritanie, pour non détention de cartes de séjour. Depuis plusieurs jours, les autorités mauritaniennes procèdent à des rafles et emprisonnement d’étrangers, dont des Sénégalais, pour non possession de cartes de séjour.

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 13:09 | | 0 commentaire(s)|

En début de semaine, le ministre des Affaires étrangères mauritanien, Ismaël Cheikh Ahmed, avait indiqué que les Sénégalais sont les bienvenus en Mauritanie et que des mesures seront prises pour les épargner de ces mesures.

