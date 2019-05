Mauritanie : 52 Sénégalais, dont 4 femmes, détenus dans les prisons Ils sont 52 Sénégalais, dont 4 femmes, incarcérés dans des prisons en Mauritanie, notamment à Nouakchott. L’Ambassadeur du Sénégal et des membres de la communauté sénégalaise leur ont rendu visite, leur offrant vivres et vêtements, dans le cadre de la Journée du Détenu.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mai 2019 à 16:38 | | 0 commentaire(s)|

Toutefois, les détenus ont demandé aux autorités sénégalaises de leur venir en aide dans un autre sens. En aidant, notamment, ceux qui n’ont rien à faire dans ces prisons, à en sortir.



« C’est un beau geste et ça fait vraiment plaisir, mais il ne nous manque pas de vivres. Il y a des détenus qui ne devraient pas être là. Et régler cette question est plus urgent. Il y a des prisonniers qui n’ont plus de nouvelles de leurs familles. Et avec un peu d’assistance, ils sortiraient libres », ont-ils, en effet, indiqué sur les ondes de la RFM.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos