Mauritanie: Mankeur Ndiaye et 6 autres pêcheurs sénégalais portés disparus

Sept (7) pêcheurs sénégalais n'ont donné aucune nouvelle depuis 10 jours suite au naufrage de la pirogue à bord de laquelle ils se trouvaient.



«Cela fait 9 jours depuis qu’ils étaient partis en mer, samedi dernier et jusqu’à aujourd’hui , ils ne sont pas revenus. Ils sont au nombre de 7 pêcheurs. Le capitaine s’appelle Mankeur Ndiaye, il y a aussi Koutaye Fall, Aya Diagne, Bounama Ndiaye, Maguette, Ibrahima et Mamadou Diop», informe le propriétaire de l’embarcation sur la Rfm.



Inquiet, Médoune Ndiaye lance un appel «aux autorités pour une aide après avoir fait d’énormes efforts dans les recherches».

