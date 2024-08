Mauritanie – Pour association de malfaiteurs et trafic de migrants : 13 personnes interpellées, dont 3 gendarmes mauritaniens et 10 Sénégalais Dans le cadre des efforts de lutte contre le trafic de migrants, treize personnes ont été arrêtées en Mauritanie. Parmi elles, trois gendarmes mauritaniens, sept chauffeurs sénégalais, et trois autres ressortissants sénégalais. Ils sont accusés d'association de malfaiteurs et de trafic de migrants. Suite à l'enquête, les gendarmes et deux des ressortissants sénégalais ont été retenus pour les besoins des investigations.

L’info est du quotidien EnQuete qui ajoute que la Mauritanie, en raison de sa proximité géographique avec le Sénégal, constitue une zone de transit privilégiée pour les passeurs, qui y acheminent les candidats à l'émigration irrégulière vers les îles espagnoles. C'est dans ce contexte que, grâce à la coopération sécuritaire entre les deux pays, des stratégies sophistiquées ont été mises en place pour combattre l'émigration irrégulière sous toutes ses formes.



Selon leurs informations, mardi dernier, des gendarmes mauritaniens et des Sénégalais ont été arrêtés pour association de malfaiteurs et trafic de migrants. D'après des sources bien informées, sept chauffeurs de la gare routière de Rosso Mauritanie et trois gendarmes ont été interpellés.



Parmi les gendarmes impliqués dans cette affaire, figurent un capitaine nommé Yadaly, chef de poste de la gendarmerie de Tiguinti, un adjudant nommé Cheikhani, chef de poste de la gendarmerie de Keur Massène, et un maréchal des logis-chef nommé Tayib, chef du poste de contrôle à la sortie de Rosso-Mauritanie en direction de Nouakchott.



En outre, trois ressortissants sénégalais, dont un piroguier nommé Assane, ainsi que deux passeurs, Ousmane Thieddo et Mbaye Lo, ont également été arrêtés dans le cadre de cette affaire. Après leur interpellation, les trois gendarmes ont été transférés à la brigade de recherches de Rosso pour approfondir l'enquête, tandis que les autres suspects ont été directement conduits au tribunal pour être présentés à un juge.



Suite à leurs auditions, il a été signalé que les trois Sénégalais et cinq des sept chauffeurs initialement arrêtés ont été libérés. Les deux autres chauffeurs restent sous la juridiction de la justice mauritanienne, et l'enquête se poursuit. Quant aux trois gendarmes, ils demeurent également en détention, selon toujours leurs sources.



