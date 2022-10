Mauvais Perdant : Balancé par sa petite copine, il s’en prend à sa famille Amadou B. Sy est assurément un homme très téméraire. Ne pouvant supporter la rupture avec sa copine, il s’en est pris à celle-ci, à sa mère et à la petite sœur avant de saccager le domicile de cette dernière



C’est une dame désespérée qui s’est résolue à porter plainte contre le nommé A. B. Sy pour menace de mort et destruction de biens privés. Elle habite dans le même quartier que son bourreau qui ne digère toujours pas leur rupture intervenue l’année dernière.



Et à chaque fois qu’il est sous l’emprise de l’alcool, il lui mène la vie dure à elle qui est son ex-copine. Et souvent, c’est tard la nuit qu’il vient tambouriner à sa porte. Pis, il n’hésite pas souvent à la retrouver à son lieu de travail pour la menacer de mort. N’en pouvant plus, elle a dû arrêter de travailler.



Et avant hier, le mis en cause a dépassé les bornes. « Aux environs de 19 heures, je l’ai croisé dans le quartier. Il m’a demandé de le lui suivre chez lui et de monter sur sa moto parce que nous devions parler. Une proposition que j’ai refusée », a confié la plaignante aux enquêteurs. Ne pouvant supporter ce refus, le mis en cause l’a violentée en la blessant à l’œil gauche.



Ce qui lui a valu une consultation au centre de santé des HLM. C’est alors qu’elle se trouvait dans cette structure sanitaire qu’elle a appris que son bourreau s’est introduit dans la chambre de sa mère et a injurié cette dernière tout en la violentant. Pour se tirer d’affaire, la dame a dû se réfugier dans la cuisine en fermant la porte à clé.



Pour en finir avec son ex, elle s’est ainsi résolue à porter plainte. Les policiers lui ont alors demandé de les conduire au domicile de Amadou B. Sy qui était absent au moment de leur passage sur les lieux. En effet, pendant que les policiers étaient à sa recherche, le malfrat était chez la sœur de la plaignante, à la cité Soprim, où il était en train de tout saccager. Il a été ainsi cueilli par un policier membre de la famille. Conduit au poste, Sy a nié les faits qui lui sont reprochés.



« Je suis sorti durant huit ans avec la victime et je m’occupe d’elle comme si c’était ma femme. Je suis allé chez elle mais je ne l’ai pas trouvée. C’est la raison pour laquelle je suis allé chez sa sœur vers 00 h pour voir si elle y était. Mais je n’ai violenté ni ma copine ni sa sœur, encore moins sa mère. Je ne l’ai pas non plus menacée de mort. Je voulais juste la voir, car je l’aime et je n’arrive pas à l’oublier », s’est défendu le mis en cause. Malgré ses dénégations, il a été arrêté et déféré au parquet.

Le Témoin



