Mauvaise gestion à la Caisse de sécurité sociale : les travailleurs vont saisir l’Ofnac Les travailleurs de la Caisse de sécurité sociale dénoncent une mauvaise gestion de la boîte et promettent de saisir l’Ofnac. C’est ce qu’a annoncé le secrétaire général de l’Intersyndicale des travailleurs, Mahmouth Niang qui s’est prononcé sur la RFM, ce midi.

« L’ancien directeur, Amadou Yéri Diop avait laissé un avoir de 52 milliards pour la Caisse de sécurité sociale, mais cet argent a été utilisé dans de mauvais investissements », a-t-il déclaré.



« Il y a notamment un programme de 270 logements confié à un promoteur qui a réalisé des maisons de très mauvaise qualité. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, ces logements lui ont été revendus par la direction », poursuit Mahmouth Niang. Qui ajoute : « il y a également un projet informatique évalué au départ à 6 milliards et dont on nous dit maintenant, qu’il va coûter 15 milliards de francs ». Par ailleurs, indique-t-il, « le Conseil d’administration de la Caisse de sécurité sociale n’a pas été renouvelé depuis 6 ans ».

