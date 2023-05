Mauvaise gestion présumée de la Chambre de Commerce de Dakar : Des acteurs économiques mettent en place une structure parallèle Le contentieux qui oppose Abdoulaye Sow, le président de la Chambre de commerce de Dakar, et l'Union nationale des Chambres de commerce et d'industrie du Sénégal, dirigée par Serigne Mboup, est loin de connaître une issue heureuse. Des acteurs économiques de la Chambre de commerce de Dakar optent pour le divorce avec Abdoulaye Sow.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Mai 2023 à 10:59 | | 0 commentaire(s)|

C’est depuis avant-hier que le Groupe secteur privé et développement (Gspd), comportant 700 entrepreneurs, chefs d’entreprises légalement constituées au Sénégal, ayant comme président Monsieur Birane Yaya Wane, le Conseil national des dirigeants d’entreprises du Sénégal (Cndes), Innovation et croissance, comportant plusieurs milliers de membres adhérents en qualité de chefs d’entreprises, ayant comme président Birane Yaya Wane ainsi que des acteurs économiques confondus et de tous bords, ont installé «provisoirement» un bureau exécutif.



À cet effet, Birane Yaya Wane a été nommé comme président de la Chambre de commerce, d’industrie et service en attendant la finalisation des textes devant résulter de l'application de la Loi 2017-15 du 06 février 2017, portant création de la Chambre nationale de commerce, d'industrie et de services du Sénégal (CciSn) et des Chambres régionales de commerce, d'industrie et de services (Ccir) en vue d'organiser dans les meilleurs délais la mise en place des nouvelles assemblées consulaires.



Face aux journalistes, les acteurs en ont profité pour demander au ministère du Commerce et des Finances ainsi que tous les ministères du secteur de l’économie, «une reconnaissance de leurs activités» qui, selon eux, se traduisent comme un service «interface» entre le secteur public et le secteur privé, dans l’objectif d’accompagner le chef de l’État dans sa politique économique et le développent du secteur privé actif et représentatif.



«Nous demandons à toutes les autorités administratives et étatiques de mettre fin à la collaboration avec l’actuel président illégalement élu et non représentatif. Il est fortement demandé aux autorités administratives de mettre fin à cette forfaiture et de respecter scrupuleusement la décision de la Cour suprême. Demandons à la Cour des comptes et à l’Ofnac d’effectuer un audit financier, organisationnel et réglementaire pour vérifier et évaluer l’application des recommandations et instructions du président de la République lors du conseil interministériel. Dans ce sens, un courrier sera adressé à l’Ofnac pour mener une enquête appropriée et situer les responsabilités administratives et juridiques de tous les acteurs», ont déclaré les acteurs.



Cette nouvelle chambre de commerce, composée du Groupe de secteur privé et développement (Gspd), comportant plus de 700 entrepreneurs et d'un autre groupe issu du Conseil national des dirigeants d'entreprise du Sénégal (CnDes) avec plus de 1000 chefs d'entreprise, aura à sa tête Birane Yaya Wane comme président provisoire du bureau qui a d’ailleurs profité de l'occasion pour dénoncer les irrégularités et les problèmes qui gangrènent «depuis 14 ans» la Chambre de commerce de Dakar avec le président Abdoulaye Sow, qu'il qualifie «d'irresponsable et d'incompétent».



En outre, Birane Yaya Wane a expliqué que «les activités de la nouvelle Chambre de commerce s'orientent vers l'accompagnement de la politique économique du gouvernement avec des propositions et solutions pragmatiques et efficaces dans l'employabilité des jeunes.»

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook