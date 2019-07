Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mauvaise nouvelle: Makhpro et Baye Mbaye, victimes de…. Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juillet 2019 à 19:51 | | 0 commentaire(s)| Une très mauvaise nouvelle s’est abattue sur les deux plus grand youtubeurs Sénégalais. Il s’agit bien sur de Baye Mbaye et Makhpro. Absents depuis un bon moment, ils ont été victimes de piratage au niveau de leur chaîne Youtube. En effet, les humoristes n’avaient plus accès à leur chaîne Youtube, ce qui les empêchait de publier leurs contenus. Makhpro a expliqué sur son compte instagram visité, que leur souci venait d’un piratage dont leur compte Youtube a fait l'objet.

« Bonjour à tous les fans de Baye Mbaye et MakhPro,nous nous excusons sur le fait qu’on a pas publier de nouvelles videos depuis longtemps.

Nous vous informons que notre chaine youtube a été piratée par les malfaiteurs du web,cause pour la quelle nous n’avions plus accès à la chaine.

Mais alhamdoulilah la chaine a été récupérée, donc nous vous donnons rendez vous dans les plus brefs délais avec de nouvelles surprises.

Merci de la comprehension »



Pour ne pas laisser les internautes en plan, ils se contentent de publier quelques courtes vidéos sur leur compte instagram, en attendant de pouvoir trouver un remède à leur mal.



Mais aux dernières nouvelles, c’est désormais chose faite puisqu’ils ont pu enfin remettre la main sur leur plateforme de diffusion. Tout est bien qui finit bien et bientôt, nous devrions retrouver les histoires et bourdes de Baye Mbaye.



