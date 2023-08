Mauvaise nouvelle pour Al Hilal et les lions : Kalidou Koulibaly blessé et absent pour plusieurs semaines ! Kalidou Koulibaly n’a pas joué lundi pour les débuts d’Al Hilal dans la Saudi Pro League. Le capitaine des Lions est blessé et sera absent pendant quelques semaines, nous apprend Wiwsport.

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Août 2023 à 17:25 | | 0 commentaire(s)|

« Les examens médicaux subis par le joueur d’Al-Hilal (Coulibaly) ont confirmé qu’il avait une rupture du muscle postérieur de la cuisse, et il sera absent de la participation pendant une période de 2 à 4 semaines », a communiqué le club saoudien lundi au sujet de Koulibaly.



Une blessure qui devrait l’éloigner de la compétition et peut-être du prochain rassemblement des Lions en septembre prochain. Les prochains jours édifieront davantage sur son indisponibilité nous dit le journal.



