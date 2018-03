Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mauvaise nouvelle pour Amber Rose et 21 Savage Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Mars 2018 à 13:00 | | 0 commentaire(s)|

D’après le magazine people, Amber Rose et son chéri le rappeur 21 Savage ont décidé de mettre un terme à leur relation amoureuse. L’on se souvient que la bimbo de 34 ans et le rappeur de 25 ans avaient officialisé leur relation en juillet 2017. Entre les deux, c’était visiblement le grand amour.

Blac Chyna la copine d’Amber Rose avait d’ailleurs félicité le couple, en leur faisant savoir qu’ils étaient « parfaits » l’un pour l’autre

Depuis quelques jours, cette affirmation qu’avait utilisée Blac Chyna, fait désormais partie du passé. « Ils ont clairement rompu, c’est fini« , a confirmé l’un de leurs proches au magazine Us Weekly, le 14 mars 2018.

Une autre preuve qu’ils ne sont plus ensemble, c’est qu’Amber Rose et 21 Savage ont même arrêté de se suivre sur les réseaux sociaux.

En novembre dernier, la bimbo de 34 ans avait subi une réduction mammaire et visiblement, tout s’était bien passé et jusqu’à ce moment, Amber Rose ne faisait que des déclarations positives au sujet de son petit ami. Elle avait par exemple dit une fois : « C’est vraiment un gars adorable. Je suis très chanceuse de l’avoir dans ma vie. On aime les mêmes choses, nos anniversaires sont à un jour d’écart, donc on partage beaucoup et on a beaucoup de choses en commun« .

Pour rappel, Amber Rose a un passé bien rempli en ce qui concerne ses relations amoureuses. Avant de se mettre avec Shayaa Bin, Amber Rose avait déjà vécu durant cinq mois avec le chorégraphe Val Chmerkovskiy, qu’elle avait rencontré sur le tournage de Dancing with the Stars.

De 2013 à 2016, elle s’était mariée au rappeur Wiz Khalifa, père de son petit Sebastian (5 ans). Malgré la rupture, l’ex-couple a gardé de bonnes relations. Mais la bimbo était devenue très populaire lorsqu’elle fréquentait Kanye West entre 2008 et 2010. Aujourd’hui, elle se retrouve encore seule, en se séparant de 21 Savage.

crédit photo: rap-up.com

AUTEUR: Oscar Mbena



Accueil Envoyer à un ami Partager