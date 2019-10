Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mauvaise nouvelle pour la fille qui a prétendu être enceinte de Davido et sa complice Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Octobre 2019 à 10:16 | | 0 commentaire(s)| De nouvelles informations sur les jeunes filles qui ont déclaré que Davido avait engrossé l’une d’entre elles ont été publiées. Rappelons que, récemment ces deux jeunes filles avaient publié une vidéo dans laquelle l’une d’entre elles affirmait que le chanteur Nigérian l’avait engrossée. Il s’est avéré qu’elles faisaient une mauvaise blague et maintenant, elles doivent faire face à la prison.

Davido avait promis d’utiliser son argent et ses relations pour que justice soit faite pour cette diffamation et, finalement, il a tenu ses promesses.



Récemment, les jeune filles identifiées comme étant Susan et Helen ont été interpellées et arrêtées.



Dans un clip qui a été partagé sur la page Instagram de Special Spesh, directeur du parrainage d’entreprise pour le label de Davido, les jeune filles sont vues assises sur un canapé, menottées et interrogées.



De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont supplié Davido de leur pardonner, mais certains ont déclaré qu’il serait bon de donner à ces personnes une leçon, car la nouvelle aurait pu nuire à sa marque et nuire à sa relation avec sa future épouse et mère de son premier fils.



Il a été constaté que la police nigériane avait réagi lorsque Special Spesh avait menotté les filles. Selon des rapports , Bala Elkana, porte-parole de la police, a déclaré: «Même si quelqu’un diffamait votre leader, vous devez immédiatement remettre la personne à la police, mais la parader est une erreur. La personne a le droit de poursuivre un suspect. Les citoyens privés n’ont pas le droit de se faire justice. Vous ne pouvez pas être juge dans vos propres accusations. S’il se sent lésé, il devrait porter plainte et ne pas procéder à une arrestation. Il ne peut pas conclure à la culpabilité d’une autre personne. Il doit y avoir une enquête et seul un tribunal peut les déclarer coupables. “



