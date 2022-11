Mauvaise nouvelle pour le Sénégal: Gana Guèye suspendu contre l'Angleterre, Kouyaté in the place? Seule mauvaise nouvelle de la soirée pour le Sénégal, "Gana", averti pour un coup d'épaule au visage de Gonzalo Plata (66e), est suspendu pour les 1/8. L'ancien Parisien est "grave déçu". Mais le quasi débutant Pathé Ciss, titulaire au milieu pour sa troisième sélection dans ce match historique pour le Sénégal, a assuré. Et Cheikhou Kouyaté sera peut-être remis.

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Novembre 2022 à 22:02



