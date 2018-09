Mauvaise pluviométrie: l'Etat lance un plan d’urgence de 7 milliards pour 5 spéculations agricoles

Le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a présenté hier, devant les organisations paysannes, son plan d’adaptation d’urgence pour palier à la mauvaise pluviométrie qui sévit dans certaines localités du Sénégal. Ce plan estime à 7 milliarsds de francs Cfa concerne essentiellement, cinq spéculations agricoles tolérantes au stress hydrique.



Cette année, en fonction du programme d’adaptation provisoire, adapté par le Conseil des Ministres de mai dernier, en fonction aussi des éléments de prévisions avancées par l’ANACIM, l’Etat a fait un certain nombre d’ajustement pour avoir un programme d’adaptation qui s’articule autour de deux éléments essentiels. Il s’agit, selon Papa Abdoulaye Seck « des variétés en cycle court et ensuite, des spéculations agricoles qui sont tolérant au stress hydriques ».



« Nous avons retenu des spéculations suivantes : des variétés de Niébé, le Sésame, la pastèque, le manioc et le sorghos. Il y a une différenciation qui va se faire en fonction des zones concernées », a dit le Ministre de l’Agriculture devant les organisations professionnelles paysannes.



Le programme va concerner toutes les régions qui ont connu des pauses pluviométriques importantes. Notamment, les régions de Dakar, Thiès, Saint-Louis Diourbel, Matam et quelques départements, tels que Gossasse, Nginguineo, etc. Ce programme, annonce le Ministre est estimé à 7 milliard de franc et, il est attendu une production globale estimée à 105 milliard de franc.



