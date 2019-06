Max, acteur : " Comment je vis mon succès dans Pod et Marichou " Acteur dans le téléfilm Pod et Marichou, Max a rempli pleinement la mission qui lui a été confiée. Ce qui lui a valu une renommée, un buzz chez les téléspectateurs. Au micro de leral Tv, il a partagé comment il vit cette situation au quotidien.

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juin 2019 à 02:54



