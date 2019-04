Mayacine Camara, nouveau secrétaire d’Etat : « pas d’euphorie » Le nouveau secrétaire d’Etat auprès du ministre des Infrastructures, chargé du réseau ferroviaire ne s’enflamme pas outre mesure après sa nomination dans le nouveau gouvernement.

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Avril 2019 à 18:03 | | 0 commentaire(s)|

« J’ai été surpris, parce que déjà, on avait annoncé un gouvernement restreint, et dans ces conditions on ne s’attend pas à grand-chose », a confié Mayacine Camara à L’Observateur. Mais, ajoute-t-il, « j’ai accueilli la nomination avec humilité et sérénité, pas d’euphorie, ceci étant une modalité de la carrière dans le service public ». Pour Mayacine Camara, « la mission est à la fois honorable et redoutable ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos