Mayacine Mar, Dtn: "L'étoile du Sénégal est en train de scintiller, il faut en profiter"

Le Directeur technique national, Mayacine Mar estime qu'actuellement, "l'étoile du Sénégal est en train de scintiller et il faut en profiter le maximum possible et gagner d'autres trophées dans toutes catégories", a-t-il fait savoir. Outre le fait de baptiser le stade Me Abdoulaye comme Léopold Sédar Senghor, Demba Diop, Mayacine espère que cette génération se qualifiera pour la prochaine Coupe du monde et fasse mieux que les autres participations du Sénégal dans cette grande compétition.

Mercredi 23 Février 2022