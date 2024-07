Mbacka Lô (Kébémer) : 11 morts et plusieurs blessés dans un violent accident

Un violent accident s'est produit sur la route nationale 2, au niveau du village de Mbacka Lô, dans le département de Kébémer.



La collision entre un camion et un minibus, a causé la mort de 11 personnes et fait plusieurs blessés.

