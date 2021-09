Mbacké: A 25 ans, il épouse une fillette de moins de 13 ans, la "mariée" accuse sa mère de vouloir la séparer de son...chéri Poursuivi pour consommation d'un mariage sur un enfant de moins de 13 ans, un homme âgé de 25 ans a été appelé à la barre du tribunal d'instance de Mbacké ainsi que son épouse, relate seneweb.

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Septembre 2021 à 07:37 | | 0 commentaire(s)|

Le prévenu K.K a été traîné en justice par sa belle-mère. En effet, la partie civile a décidé de mettre un terme au mariage de sa fille aînée qui a été ficelé par son ex-époux.



Interrogé sur les faits, le prévenu a reconnu avoir consommé son mariage. Puis, K.K précisera au juge qu'il ignore même l'âge de son épouse.



" J'ai demandé la main de F.S à son père et notre mariage a été célébré conformément aux recommandations de la religion" a expliqué le disciple " Ndongo daara" âgé de 25 ans avant de céder le micro à sa dulcinée.



A la barre, l'épouse du prévenu accusera sa mère de vouloir la séparer avec son mari. Selon la jeune fille, elle a entretenu une relation amoureuse avec K.K durant 01 an avant leur union.



"Ma mère était au courant de notre mariage et elle avait même reçu la dot. J'ai consommé mon union sans difficulté et j'aime toujours mon époux" déclarera la petite au juge.



Quant à l'ex-mari de la partie civile dans cette affaire, il dit ignorer même l'âge de sa fille. D'après lui, l'épouse du prévenu ne dispose d'aucun papier (un extrait de naissance ...).



Le délégué du procureur a sollicité la relaxe du prévenu au bénéfice du doute. Et le tribunal d'instance de Mbacké a suivi le représentant du ministère public lors du délibéré. Ainsi le couple va continuer leur union.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos