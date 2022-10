Mbacké: Elle encaisse près d'un million FCfa, refuse de sacrifier à la nuit de noces et... Appelée à la barre du tribunal d'instance de Mbacké, ce jeudi 13 octobre 2022, l'affaire de la nouvelle mariée qui avait encaissé 880 000 francs Cfa de son mari, tout en refusant de se donner à lui, a été mise en délibéré jusqu'au jeudi 27 octobre prochain. Fatou Thioune et sa mère Awa Bèye, vont rester en prison, le temps que le tribunal tranche l’affaire. La famille des deux prévenues a déjà remboursé à la partie civile, Modou Gningue, la somme de 600 000 FCfa, lors de ce procès tenu dans une salle d'audience pleine à craquer.

La nouvelle mariée Fatou Thioune qui avait encaissé la dot et refusé de sacrifier à la nuit de noces avec son époux, a été extraite de sa cellule de la prison de Mbacké, ainsi que sa mère Awa Bèye. Elles ont fait face au juge dans une salle d'audience pleine à craquer.



Interrogée sur les faits, la prévenue Fatou Thioune a tenté de faire croire au magistrat, Cheikh Niane, que son époux est victime d’impuissance sexuelle.



" Modou a essayé de me pénétrer à trois reprises, mais ça ne tenait pas. Nous sommes restés jusqu'à 3h du matin sans rien faire. (Jeum na ñeti yone jéma dugal wayé jalule). J'ai décidé de le quitter parce qu'il n'est pas à la hauteur de mes attentes. Modou changeait aussi de comportement ", s’est défendue la prévenue, âgée de 18 ans.



" Si Modou était un impuissant sexuel, il n'aurait pas dépensé toute cette somme pour se faire humilier. De l'enquête préliminaire de la police de Gouy-Mbind jusqu'au procureur, tu n'as jamais dit cela ”, a-t-il relevé.



"Ma belle-mère Awa Beye m'avait demandé 400 000 francs Cfa. J'ai donné également 115.000 FCfa pour l'achat des tissus, un téléphone portable de 80.000 FCfa, 160.000 FCfa destinés à la mosquée pour ficeler l'union, 50.000 FCfa pour la location de la bâche lors de la cérémonie de réception, une chèvre de 75 000 FCfa destiné à l'oncle ( beuyu nijay). Au total, j'ai dépensé 880.000 FCfa ”, a confié Modou Gningue.





