Mbacké: Pourquoi BBY a annulé son meeting d'ouverture

Aminata Touré et compagnie ont pris cette décision, suite au rappel à Dieu de Serigne Khalil Mbacké, fils de Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife général des mourides.



A la place de ce méga meeting, la tête de liste nationale de Bby va effectuer une visite dans la capitale du mouridisme, dans la sobriété.



Ainsi, Mimi Touré et sa délégation devront rencontrer Serigne Mountakha Mbacké, son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, Serigne Sidy Mbacké, Khalife de Serigne Abdoul Ahad et d'autres autorités religieuses, sauf changement de dernière minute.



En effet, la communauté mouride est endeuillée par le rappel à Dieu de Serigne Khalil Mbacké Falilou et du khalife de Serigne Mame Mor Diarra.