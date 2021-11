Mbacké: Serigne Fallou Mbacké insiste sur la promotion de territoires compétitifs et viables Le candidat de coaliation « Yewwi Askan Wi » aux élections locales pour le département de Mbacké, Serigne Fallou Mbacké est conscient que l’acte 3 de la décentralisation a pour objectif la promotion de territoires compétitifs et viables, porteurs de dévelopement durable. A la tête du conseil départemental depuis 2014, Serigne Fallou Mbacké a traduit cette vision en des actes concrets. Il a montré ses compétences à travers ses réalisations exeptionnelles dans de plusieurs domaines de compétences tranférés du conseil départemental.

Le président du du conseil départemental, Serigne Fallou Mbacke a une belle vision de la gestion des affaires territoriales. Usant de son leadership local, il a déveoppé des projets énormes dans sa localités, conformément aux objectifs fixés à l’horizon 2030. Son idéal, révèle-t-on, consiste à ériger le département de Mbacke en pôle commercial, économique et industriel. Et, il a été constaté que le bilan de son premier mandat reste éloquant. Le conseil départemental à globalement, réalisé, en termes d’investissement structurants, plus de 520 millions de FCfa.



Ainsi, il s’est illustré dans le soutien aux hôpitaux de niveau 1 et 2. Donc, dit-on, il n’y a qu’un seul hôpital ou le conseil départemental doit intervenir. Et, c’est l’hôpital de Ndamatou. Sa vision pour l’emergence économique et sociale est concréstisée par des axes stratégiques qui renseignent à suffisance sur le leadership du candidat de coaliation « Yewwi Askan Wi ».



D’abord, il a insisté sur la modernisation et l’intensification des secteurs productifs, dont l’agriculture, l’élevage et le commerce. Ensuite, il a contribué à l’amélioration et, à l’accès du cadre de vie et de la protection de l’environnement aux services sociaux de base. Mais aussi, sur la promotion de la bonne gouvernance et le renforcement de la sécurité.



Le candidat de coaliation « Yewwi Askan Wi », découvre-t-on, a joué un rôle important dans la création en 2018 de l’office départemental pour l’emploi des jeunes ( ODEJ ). Il s’agit d’une entité ayant énormément, accompagné de jeunes à la création d’entreprises et, à la formation professionnelle. En se qui concerne l’emploi des jeunes, l’ODEJ qui est en partenariat avec beaucoup d’entreprises au sénégal a pu insérer sous forme de contrats ( CDD-CDI), plus de 191 jeunes dans les entreprises.



Et dans le cadre de la formations professionnelle, des bourses d’études ont été alouées à des jeunes dans les différents centres de formation professionnelle, dont CFP- CDFP etc. Pour l’entrepreuneriat, des jeunes porteur de projets ont été formes, orientes et accompagnés financiérement. En plus de cela, l’odej a mis à la disposition des jeunes qualifiés dans différents secteurs, un appui de petits matériels, machines à coudre, matériel froid, matériel electrique, matériel de coiffure, matériel de cuisine.



Sous ce registre, il a dégagé un budget important pour les accompagner de manière financiére. Récement, l’office départemental pour l’emploi des jeunes via les animateurs à fait le tour du département pour installer des relais. Autrement dit, des représentants sont disponibles dans chaque commune pour faciliter l’accés de ses services aux demandeurs.









