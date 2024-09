Mbacké, Taïf, Ourossogui… : Au moins 9 morts dans des accidents de la route

Lundi cauchemardesque sur les routes. Un accident a eu lieu ce lundi 16 septembre à Mbacké, précisément dans la commune de Dalla Ngabou, à hauteur de Digane. Il s’agit d’une collision entre un bus et un car, qui a occasionné 5 morts sur le coup et 37 blessés.



Selon "Bes Bi", un autre accident a eu lieu, vers Taïf. Un car s’est en effet renversé et a fait 1 mort et 34 blessés. Un troisième accident de la route fait trois morts sur le coup et plusieurs blessés. Et en fin de journée, c’est un mini car transportant des passagers en provenance de Kaolack, après le Gamou de Médina Baye, qui roulait à vive allure, qui s’est renversé sur la Rn3 à la sortie de Dandialy, dans la commune de Ogo. Bilan de l’accident, 16 victimes dont 3 morts sur le coup et 13 blessés, dont 6 graves.