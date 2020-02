Mbacké : Un chauffeur condamné pour vol d’une tablette d’œufs… Un chauffeur a été condamné à 9 mois de prison ferme par le tribunal départemental de Mbacké. Il lui est reproché d’être complice d’un vol dans une gargote.

Le Tribunal départemental de Mbacké a condamné Khadim Ndiaye et ses acolytes à une peine de 9 mois d’emprisonnement. La Justice leur reproche d’avoir volé une tablette d’œufs, un collier et 30. 000 F Cfa appartenant à Mohamed Omar Diop, gérant d’une gargote, rapporte le quotidien « Source A ».



Les faits se sont déroulés dans la nuit du 27 janvier dernier. Le premier nommé était venu vers 3h du matin au niveau du restaurant de fortune, avec ses amis, chez le vendeur, à Mbacké.



Selon l’économie des faits, les visiteurs ont passé leurs commandes, avant de s’acquitter du paiement. Mais, d’après les confessions de Mohamed Omar Diop, il a été victime d’une agression suivie de vol de la part de ses clients. «Ses accompagnants ont pris ma tablette d’œufs, mon collier et mes 30.000 F Cfa, parce que Khadim Ndiaye m’a neutralisé, lors de leur forfait. Quand ces derniers ont pris la fuite, j’ai commencé à me battre avec lui. Il a tenté de s’échapper, mais un conducteur de taxi nous a vus et c’est lui qui m’a aidé à le neutraliser», a déclaré Mohamed Omar Diop.



Ainsi, l’homme, âgé de 27 ans, a été tenu en respect par les deux gaillards. Alertés, les limiers du commissaire Diédhiou, en patrouille, ont embarqué Khadim Ndiaye et Mohamed Omar Diop au Commissariat urbain de la ville. Finalement, le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt pour vol.

Interrogé sur les faits qui lui ont valu son séjour à la prison de Mbacké, le prévenu a balayé d’un revers de main les allégations du vendeur. Dans sa thèse, Khadim Ndiaye a révélé que la partie civile a falsifié les faits. «J’étais parti, tout seul, dans son lieu de travail pour manger, vers 3h du matin. Je ne connais personne sur les lieux. Mohamed Omar Diop se bagarrait avec des jeunes et je suis intervenu pour les séparer. Mais il m’a accusé d’être de connivence avec ses voleurs et nous en sommes venus aux mains», a-t-il plaidé, pour clamer son innocence.

Loin d’être convaincu par la thèse de défense du prévenu, le procureur a sollicité la requalification des faits de vol en complicité de vol. Ainsi, le représentant du Ministère public a requis 2 ans dont 1 ferme contre le multirécidiviste. Mais le Tribunal a infligé une sanction de 2 ans dont 9 mois de prison ferme contre lui pour complicité de vol. Par ailleurs, Khadim Ndiaye doit verser une somme de 100.000 F Cfa à Mohamed Omar Diop, pour réparer le préjudice causé au vendeur.





