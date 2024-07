Mbacké : Une couturière de 18 ans violée, trois jeunes déférés au parquet de Diourbel

Une affaire de viol collectif suscite l'indignation à Mbacké. Une couturière de 18 ans a été abusée par quatre jeunes devant son petit ami. Ils ont été arrêtés par les hommes du commissaire Alioune Fall et déférés vendredi dernier au parquet de Diourbel pour violence et voie de fait, coups, blessures volontaires, viol collectif et complicité.



D'aprés le recit de Seneweb, la couturière A. N. entretenait une relation amoureuse avec son maitre tailleur M. N. Dans la nuit du dimanche 7 juillet dernier, les deux tourtereaux ont été surpris et attaqués par un groupe de quatre jeunes hommes, vers 23 h, devant le foirail de Diamaguène de Mbacké. M. N. a été neutralisé à la suite d'une bagarre et la fille A. N. rouée de coups puis violée à tour de rôle. Elle a été évacuée à l'hôpital par son petit ami.



Après les premiers soins prodigués à l'hôpital Matlaboul Fawzainy de Touba, la couturière A. N. a déposé une plainte sur la table du chef de service du commissariat urbain de Mbacké avec un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail de sept jours à l'appui.



Interpellée sur le déroulé des faits, la plaignante a déclaré que son employeur M. N. l’a appelée dans la nuit du 7 juillet vers 23 h, en lui demandant de lui rapporter les clés de l'atelier qu’elle avait emportées à la descente. Elle a retrouvé son patron devant le foirail de Diamaguène où ils ont taillé bavette.



C'est sur ces entrefaites que "quatre jeunes nous ont retrouvés sur place et ils ont commencé à m'insulter. L'un d'eux m'a donné un coup de poing à la joue. Mon patron est intervenu avant d'être attaqué par deux autres. Le reste du groupe m'a trainée dans le foirail en déchirant ma petite culotte et mes habits", confie la fille sur procès-verbal.



Poursuivant, A. N. a déclaré qu'elle a été victime d'attouchements sexuels. "Ils ont mis du sable dans ma bouche avant de me bâillonner. Ils m'ont violée à tour de rôle. Ils ont pris la fuite lorsque le gardien du foirail a débarqué sur les lieux", conclut-elle.



Les investigations menées par les hommes du commissaire Alioune Fall ont permis d'interpeller trois des quatre présumés violeurs.





Mis devant le fait accompli, les trois présumés violeurs ont confié avoir surpris le couple dans une position compromettante. Ils ont réprimandé les deux amoureux. Il s'en est suivi une bagarre au cours de laquelle M. N. a été malmené et sa petite amie violée à tour de rôle. Le certificat médical atteste de l'existence de déchirures hyménales récentes chez A. N., selon des sources de Seneweb.



Au terme de l'enquête, F. Ndiaye, M. B. Sy et S. M. Sarr ont été déférés vendredi dernier au parquet de Diourbel.