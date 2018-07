Mbackiyou Faye: «Je ne suis plus un acteur politique»

Jadis très proche de l’ancien président Abdoulaye Wade, Mbackiyou Faye ne s’exprimera plus en qualité d’homme politique, mais de représentant du khalife général des mourides à Dakar.



Le responsable des travaux de la mosquée Massalikou Djinane de Dakar, un projet initié sous Wade, préfère désormais porter la voix du premier des mourides à une quelconque couleur politique.



«Ma position actuelle ne me permet pas d’avoir une idée à moi, parce que tout ce que je dirais pourrait être non pas travesti, mais, analysé, pour en faire une position de celui que je représente ici à Dakar. Donc, je ne pourrais pas m’épancher sur la vie politique de la nation, parce que je ne suis plus un acteur politique, même si j’ai des visions, des opinions et je (sais) tout ce qui se passe», explique-t-il



«Ma position m’interdit d’avoir une positon. La seule position que j’ai, c’est celle du khalife», tranche Mbackiyou Faye dans L'Observateur de ce lundi.

