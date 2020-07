Mbao - Expropriation de terres - Mame Boye Diao et le Gouverneur de Dakar cités, 31 milliards F CFA en jeu Une expropriation par l'Etat Sénégal de deux (2) terrains pour utilité publique et réattribuée à des libanais, est à l'origine de graves soupçons sur des pontes de l'administration sénégalaise, informe Direct News.

"Ces libanais ont décidé de vendre les terrains aux HLM sous un titre foncier au nom de l'Etat du Sénégal. Donc il y a ici un faux et usage de faux", dénoncent les familles.



Le journal fait savoir que le Gouverneur de Dakar refuse d'organiser la commission pour vider le contentieux.

En l'espèce, le Chef de l'Etat Macky Sall est interpellé car il avait ordonné la résolution de ce problème de manière définitive en 2017.



