Mbao sous danger, le laxisme des dirigeants politi-chiens:

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Octobre 2020 à 11:40 | | 0 commentaire(s)|

UN CAMION MALIEN D'ESSENCE RENVERSÉ DANS L'AXE ROUTE NATIONALE GRAND MBAO( 100m de la RN) .



Depuis belle lurette les populations avertissement de la situation dégradante de cette route principale qui servent de vestibule même pour toutes les destinations aux alentours( rufisque, mbao village, zac mbao, biir mbao...)



Cette route est rendue à cet état par les CAMIONS MALIENS, osons le dire. Nous avons des autorités lâches et incapables. Paradoxalement, tout ça sous les yeux et au su du ministre de l'environnement et du développement durable M. Abdou Karim Sall et du maire M. Abdoulaye Pouye Obama, qui ne sont intéressés que par les débats de bas étages et partisans mais jamais essayer de trouver des alternatives aux souffrances des populations. Ce qui nous pousse même à se demander s'ils vivent dans la commune oubien ils sont animés de mauvaise foi car étant impossible pour une autorité digne de faire la sourde oreille face à tous ces risques.



Une petite flamme et Mbao explose🙆🏽‍♂️ ( Que Dieu nous en Préserve), le carburant coule partout. Certains, sont allés même jusqu'à prendre leurs petites bouteilles pour s'en servir.



Maintenant, notre problème c'est au-delà des inondations mais cette marée noire avec tous ces risques.



Signé Sada

