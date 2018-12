Mbappé a fêté son 20e anniversaire : Des légendes du sport décrivent son talent Kylian Mbappé, qui souffle sa vingtième bougie, n'est qu'au début de sa carrière, mais il impressionne les plus grands noms du football et du sport.

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Décembre 2018 à 09:44 | | 0 commentaire(s)|

Kylian Mbappé fête son vingtième anniversaire, ce jeudi 20 décembre. Il y a un peu moins de deux ans, l'enfant de Bondy était lancé sur le circuit pour jouer régulièrement et se présenter à la France, puis à l'Europe et à la planète.



Champion de France, Champion du monde, l'international français fait tout plus vite que les autres. Il avance comme une tornade. Ses buts, ses gestes, ses dribbles, ses courses et ses titres sont imprimés dans les rétines. Voici une compilation de déclarations de grands noms du football et du sport au sujet du phénomène Mbappé.

AL KHELAÏFI Nasser

Dirigeant. Qatar.

► "Kylian Mbappé est déjà l’un des meilleurs joueurs du monde. Et Neymar aussi. Pour être honnête, je les vois comme les deux meilleurs joueurs du monde".

ALVES Daniel

Joueur en activité. Brésil.

► "C’est un phénomène. Il est dans une phase incroyable. Il doit encore améliorer des choses et mieux comprendre le jeu mais il est très jeune. Ce n’est déjà plus un espoir, ce qu’il réalise est concret. On est très contents de l’avoir avec nous".

ANCELOTTI Carlo

Entraîneur, ancien joueur. Italie.

► "Il y a beaucoup de joueurs qui sont très rapides. La différence, c'est que lui peut être à la fois rapide et décisif. Quoi qu'il fasse, il est très efficace".

BENZEMA Karim

Joueur en activité. France.

► "Il m'impressionne. Il est très jeune, en Ligue des champions il a beaucoup d’assurance et dès qu’il touche la balle, il se passe quelque chose C'est un très bon joueur. Il aurait pu venir (au Real Madrid, ndlr) cet été. Ça aurait été bien".

BIANCHI Carlos

Entraîneur, ancien joueur. Argentine.

► "Il fait la différence dans les uns contre un, il a un coup de rein incroyable. Il a provoqué l’ouverture du score sur penalty après un déboulé magique de 50 mètres. Il est très habile, frappe des deux pieds. Il est quasi-parfait. Il est déjà l’un des plus grands attaquants au monde. Il a 19 ans, et alors ? Pelé a gagné la Coupe du monde à 17 ans, Diego Maradona a brillé dès 18 ans. Dans le football, ce n’est pas l’âge qui compte !".

BLANC Laurent

Entraîneur, ancien joueur. France.

► "Mon avis sur ce garçon est très arrêté depuis dix mois : il s’agit d’un phénomène. Cela ne veut pas dire qu’il va nous faire gagner tout le temps. Il est jeune. Il va encore lui arriver de passer à côté - le moins possible, je le souhaite pour lui et l’équipe de France. Il faut être tolérant avec les jeunes joueurs. Mais il possède plus que du talent. À 19 ans, on ne peut pas avoir tout donné. Ce n’est pas possible. J’espère qu’il ne sera pas perturbé. Je vais employer une expression imagée : j’espère qu’il ne sera pas mangé par les petits oiseaux. J’ai envie qu’il donne la plénitude de son talent pendant très longtemps".

BUFFON Gianluigi

Joueur en activité. Italie.

► "J’ai joué contre Kylian en Ligue des champions, quand il évoluait à Monaco. C’était lors de la demi-finale, en 2016-2017. À la fin du match, on a échangé nos maillots et on a parlé un peu. Il m’a semblé très poli et responsable. Quand j’ai parlé avec Andrea Barzagli, qui est l’un de mes grands amis, il m’a dit : 'Gigi, en vingt années de carrière, j’ai rarement vu un joueur si rapide, courir si vite avec le ballon. J’ai eu du mal à le marquer…'. Ces mots ne sont pas anodins. Car Barzagli, quand il est concentré et en forme, est vraiment un très grand défenseur. Quand il m’a dit ça sur Kylian, j’ai compris que ce garçon-là avait quelque chose de spécial. Aujourd’hui, il l’a démontré, il est évident qu’il possède quelque chose de plus que les autres. J’espère qu’il va rester humble et conserver cette envie de progresser et de se sacrifier. Si tel est le cas, il marquera l’histoire du foot et il écrira des pages incroyables de ce sport. Maintenant, Kylian reste un jeune joueur, et un jeune, il n’est pas rare de le voir s’éloigner du chemin à suivre. Tous ceux qui sont autour de lui, ses coéquipiers, le club, il faut qu’ils l’aident à rester concentré. S’il demeure focalisé sur ses objectifs en termes de foot, il va devenir un des plus grands joueurs de l’histoire aux côtés de Pelé, Maradona, Ronaldo, Messi… Je suis vraiment content de jouer aujourd’hui dans la même équipe que lui. Et j’espère l’aider, si possible, à devenir encore plus fort".

CANTONA Eric

Ancien joueur. France.

► "Il court à travers le terrain, vous ne pouvez pas l’attraper. Vous tentez de faire de votre mieux, il garde ses distances...! La dernière fois que j’ai vu un garçon courir aussi vite sur un terrain comme il l’a fait, c’était dans l’épisode 2567 de Captain Tsubasa (Olive et Tom) !"

CAPELLO Fabio

Entraîneur, ancien joueur. Italie.

► "Mbappé, qui sera le nouveau Ronaldo, et Neymar joueront le Ballon d'Or dans le futur".

DESCHAMPS Didier

Entraîneur, ancien joueur. France.

► "Il n’avait que 12 ans il y a un an et demi ! Plus sérieusement, il sait qu’il fait des choses que les autres joueurs ne font pas. Il est intelligent et il écoute. Je lui dis quand il fait les choses bien, mais tellement de gens lui disent. Je suis là pour lui dire aussi ce qui n’est pas bien, même si cela ne représente que 5 % de son jeu. Il écoute et il corrige. En 1998, David Trezeguet et Thierry Henry avaient son âge, mais ils n’avaient pas le même rôle. Kylian est déjà grand (…) Par ce qu’il fait sur le terrain, il ridiculise les adversaires. Il doit faire attention de ne pas basculer. Se faire humilier ce n’est jamais agréable".

DI MARIA Angel

Joueur en activité. Argentine.

► "Ai-je déjà joué avec un prodige aussi précoce ? Je crois que Leo (Messi) a débuté à quinze ans. (Rires.) 'Ney' aussi a commencé dans ces eaux-là avec Santos. Cristiano a rejoint Manchester United très tôt, aussi... Les joueurs de ce calibre commencent leur carrière très jeune et ils explosent avant les autres. Est-ce que je mets Mbappé à la hauteur de ces joueurs ? Oui, sans aucun doute !"

DROGBA Didier

Ancien joueur. Côte d'Ivoire.

► "C’est un enfant que je connais, je l’ai vu jouer ces dernières années et je connais les gens qui l’ont aidé à être le joueur qu’il est maintenant. Je suis très content pour lui et s’il continue comme ça, pourquoi pas ? Pourquoi pas gagner le Ballon d’Or ? J’ai eu la chance de le rencontrer et nous avons eu une réunion importante avec beaucoup de personnes influentes en France, avec le président Emmanuel Macron. Nous échangions des idées et quand il a commencé à parler, je peux vous dire que même s’il a 19 ans, ce n’est pas un enfant. Il est très mature et il est très calme quand il parle".

MESSI Lionel

Joueur en activité. Argentine.

► "Le Ballon d'Or, ces dernières années, c'était nous deux (avec Ronaldo), mais désormais il y a des footballeurs comme Neymar, Mbappé ou Suarez qui peuvent prétendre à ce prix".

MODRIC Luka

Joueur en activité. Croatie.

► "Il y a eu des joueurs avant comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi qui avaient ce niveau-là à cet âge-là. Mais je pense que c’est encore plus. Il a vraiment quelque chose de spécial. Dans les deux prochaines années il va encore s’améliorer, ce qui est effrayant !".

RONALDO Cristiano

Joueur en activité. Portugal.

► "J’envoie un message à Mbappé qui a un potentiel et un talent incroyable. Cela dépendra de son mental, mais il fait partie des potentiels candidats aux prochains Ballon d’Or".

RONALDO Luiz Nazário

Ancien joueur. Brésil.

► "Il est si jeune et je lui souhaite le meilleur. Il me rappelle beaucoup de choses… Sa façon de courir, simple, à la manière d’un athlète. Je ne sais pas s’il fait ce genre d’exercices, des techniques de courses. Moi oui…".

RONALDINHO

Ancien joueur. Brésil.

► "Déjà vu". (Instagram, 22/08/2018 - suite au petit piqué après un rush de l’attaquant du PSG sur le terrain de Guingamp, comparable au but de Ronaldinho sur cette même pelouse en 2003).

YAYA TOURÉ

Joueur en activité. Côte d'Ivoire.

► "Devant (dans son équipe type, ndlr), je mets 'mes Quatre Fantastiques' : Messi, Agüero, Mbappé et CR7. Ça en fait de trop ? Vous croyez vraiment qu’en face ils se réjouissent d’avoir à affronter une équipe prétendument déséquilibrée quand on connaît l’identité des quatre joueurs d’attaque ? Mbappé possède la puissance, la technique, la vitesse, l’intelligence et la maîtrise pour trouver sa place parmi ces joueurs-là". (France Football, 14/06/2018).

ZIDANE Zinédine

Ancien joueur, entraîneur. France.

► "Mbappé, à son âge et vu ce qu'il fait sur le terrain, c'est fabuleux. Il faut le laisser tranquille, car lui, il va faire ce qu'il faut sur le terrain".



Goal

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos