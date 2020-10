Mbayang Sarr Faye, journaliste à Thiey Dakar, brutalisée au siège du PDS : La CJRS condamne avec vigueur ces actes inacceptables et récurrents

Lors de la cérémonie de lancement de la vente des cartes au siège du Parti Démocratique Sénégalais, sis sur la VDN, voie de dégagement Nord, la consœur Mbayang Sarr FAYE du site « Thiey Dakar » a été brutalisée par des jeunes s’identifiant au MEEL, mouvement des élèves et étudiants libéraux.



Son tort, d’après le communiqué de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, a été juste de se rendre au dit lieu pour faire son travail, c'est dire informer en temps réel, mais juste et vrai.



Malheureusement, regrette-t-on, des jeunes politiciens s'en sont pris à cette brave dame et mère de famille, jusqu'à lui casser deux doigts. La Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) condamne avec vigueur ces actes inacceptables récurrents que subissent les acteurs des médias dans l’exercice de leur métier.



« Nous demandons aux autorités et aux organisateurs des rencontres de prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité aux reporters, dont la mission est d'informer les populations, où qu'elles se trouvent », appelle-t-elle.



Ainsi, la CJRS souhaite un prompt rétablissement à la consœur et témoigne sa solidarité à toute la rédaction de "Thiey Dakar".



