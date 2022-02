Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mbaye Coulibaly, Ingénieur informaticien de formation: Un haut cadre dans le giron de l’administration publique au Sénégal Rédigé par leral.net le Samedi 26 Février 2022 à 20:53 | | 1 commentaire(s)| Mbaye Coulibaly est actuellement Directeur de Cabinet du Ministre de l’Économie Numérique et des Télécommunications du Sénégal. Avant d’en arriver là, cet ingénieur informaticien de formation, a évolué depuis plus de 25 ans dans la gestion de programmes et de projets d’envergure, pour divers clients de compagnies multinationales au Canada, dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).

Mbaye Coulibaly, actuellement Directeur de Cabinet du Ministre de l’Économie Numérique et des Télécommunications du Sénégal, est diplômé de l’ENAP de Montréal, il est détenteur de la maîtrise en Administration Publique-option : Gestion Publique, d’un Bachelor en Ingénierie des Systèmes Informatiques délivré par l’Université de Montréal, expert certifié en Gestion de Projets, en Cybersécurité et Ingénierie des Systèmes Microsoft.



Ses expériences professionnelles à CGI, à la Caisse de Dépôt et Placement du Québec, à Hydro-Québec, à la Banque Nationale du Canada, à la Banque Desjardins et à Téléglobe, lui ont permis de cultiver l’art d’amener stratégiquement et subtilement, ses collaborateurs vers l’atteinte des objectifs fixés, à en garder le cap et le contrôle des livraisons. Sa riche expérience et son expertise pointue lui ont valu de coordonner plusieurs projets d’envergure.



Il a ainsi mené à bout avec succès, un projet d’Intelligence d’Affaires (BI) et de Gestion des données d’un budget de plus de 50 millions de dollars à la Banque Nationale du Canada, ainsi que la mise en place d’un processus de gouvernance & de reddition dans un programme de haute visibilité sur la sécurité des données.



Son entourage apprécie sa rigueur, son intégrité et sa générosité. Il coache d’ailleurs des équipes de football minimes, plusieurs fois par semaine.







