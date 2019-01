Mbaye Dièye, la saga du faux ‘’Kocc Barma’’

Libération révélait que l’individu interpellé au King Fahd vendredi dernier par les enquêteurs de la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (Dsc), n’était pas « Kocc Barma » mais un usurpateur.



Selon les informations recueillies, l’enquête a révélé qu'il s’agit d'un vendeur de véhicules du nom de Mbaye Dièye qui se rendait régulièrement en Allemagne. Des sources renseignent que cet habitué des grands hôtels de la capitale, invitait régulièrement des filles connues sur Facebook. Après les avoir filmées ou photographiées dans des positions indécentes, il leur « révélait » qu’il était « Kocc Barma », avant d’exiger d’elles des faveurs sexuelles ou financières sous peine de mettre en ligne les images.



Une de ses victimes qui a subi un chantage atroce, a été même contrainte de le rejoindre une fois en Allemagne. Vendredi encore, la même victime était conviée, cette fois-ci au King Fahd, mais elle avait pris le soin d’alerter les enquêteurs de la DSC qui se sont invités au rendez-vous.



Lors de son interrogatoire, Mbaye Dièye a fait des aveux complets et l’exploitation de son téléphone a permis de découvrir plusieurs vidéos de filles dans des positions très délicates.

En attendant que Mbaye Dièye soit présenté au parquet, le vrai « Kocc Barma » a fait une sortie pour menacer de ses foudres, ceux et celles qui ont vite fait d’annoncer son arrestation.















