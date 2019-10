Mbaye Dione, Secrétaire général AMS : “ L’Etat a fait de gros efforts pour les Collectivités territoriales” L’Association des maires du Sénégal (AMS) a bouclé, avant-hier, son périple régional avec les Maires de Fatick. Après les départements de Foundiougne et de Gossas, c’était au tour de Fatick de clôturer le périple d’Aliou Sall et sa délégation. Le constat est unanime, les maires de Fatick sont satisfaits du président Macky Sall, malgré des problèmes au niveau de l’eau et de l’électricité.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2019 à 11:19 | | 0 commentaire(s)|

La tournée de l’Association des maires du Sénégal sous la conduite de son président et maire de Guédiawaye, Aliou Sall a été un moment d’échanges, de travail, de dialogue et de communication interne au niveau de l’association pour partager des préoccupations des communes et des administrés.



Selon Mbaye Dione secrétaire général de l’AMS, “les maires de la région de Fatick, dans une parfaite unanimité, félicitent et remercient le président de la République pour ses réalisations importantes dans la région et tous secteurs confondus”.



Les maires ont aussi aimé l’initiative innovante et courageuse d’Aliou Sall dans son périple à la base afin de rencontrer ses homologues et prendre en charge leurs préoccupations.



Toujours selon le Secrétaire général de l’Association des maires du Sénégal, “les collègues de Fatick apprécient positivement, le travail accompli par l’AMS. Ce travail a permis d’accroître considérablement, les ressources des Collectivités territoriales.



