Mbaye Mbaye Niang sur l'affaire Prodac : « le temps m’a donné raison » L’ancien ministre de la Jeunesse est revenu sur l’affaire du projet Prodac, du nom de ce scandale supposé dans lequel il était accusé d’avoir détourné 29 milliards. « Le temps m’a donné raison », a dit l’actuel ministre Chef de cabinet du président de la République, dans l’émission "Grand Jury" de ce dimanche.

Expliquant le retard apporté dans l’exécution des 4 domaines agricoles du projet, qui devait durer 8 mois, et qui ne sont toujours achevés après 5 ans, il précise ; « l’entrepreneur demandait des paiements et le bailleur refusait de les donner. J’ai demandé à l’époque au gouvernement de venir faire un audit du projet ».



Et de préciser : « je n’étais pas ordonnateur des dépenses du Prodac. Un excellent projet, entaché par la volonté de nuire de certaines personnes ». Saluant l’état d’avancement des travaux, Mame Niang ajoute: « je n’ai jamais entendu quelqu’un de sérieux, qui connaît les procédures de l’Etat, dire qu’il y a détournement dans ce dossier ».



