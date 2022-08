Mbaye Ndim Thiam, de « Modou-Modou » à expert international en aviation civile

Madiop Thiam nous a éduqués dans la rigueur militaire et le goût des études. Combien de coups avons-nous pris, mes frères et moi, quand toutefois nous ne figurions pas parmi les 5 premiers de la classe. Combien de fois avons-nous dormi en « prison » quand nous commettions des bêtises de jeunesse

En juin 2000, je rejoins l’Italie où j’ai fait tous les petits boulots comme tout immigré. Ce n’était pas facile du tout. J’en ai profité pour me former en gestion des flux migratoires et en management des stocks comme le Lean manufactoring (Just in Time). L’immigration italienne est ouvrière et il fallait s’adapter en attendant de voir mieux. C’est pendant cette période que j’ai rencontré mon épouse italienne, avec qui j’ai deux beaux enfants qui aiment beaucoup le Sénégal. D’ailleurs, le plus petit qui joue au foot, m’a dit vouloir jouer un jour pour le Sénégal. Ce serait super

J’ai été me faire former au centre Aéroform International où je me suis certifié comme agent de sûreté pour débuter dans ce domaine en octobre 2013. J’ai été accompagné par une mentor du nom de Karine Guèye, alors responsable d’exploitation de la société de sûreté sur l’aéroport de Grenoble-Isère. A la fin du contrat de 4 mois, la société me demande de prolonger la collaboration sur l’aéroport de Clermont-Ferrand en 2014.



Et c’est en février 2015 que je suis embauché à l’aéroport de Beauvais-Tillé (à 60 km du centre de Paris) comme agent d’inspection filtrage. En juillet de la même année, je valide la sélection auprès de la Direction générale de l’Aviation Civile (DGAC) française pour entrer à l’Ecole Nationale de l’Aviation civile (ENAC) de Toulouse, en formation d’Instructeur certifié UE de l’aviation. Les examens sur les trois modules (Sûreté Générale, Imagerie, Management) réussis, j’obtiens mes certifications européennes en tant qu’instructeur

de pouvoir apporter plus au pays qui m’a tout appris, le Sénégal, avant de faire profiter de mes compétences à d’autres pays. C’est mon souhait et celui de tant de Sénégalais compétents de la diaspora qui ne demandent qu’à travailler pour notre pays le Sénégal, en premier