Mbaye Niang : « Les meilleurs danseurs du groupe… »

Les "Lions" sont arrivés à Ekaterinbourg où ils doivent affronter le Japon, dimanche. A quelques heures de leur deuxième match, Mbaye Niang, auteur du 2e but sénégalais, contre la Pologne raconte le secret de leur victoire. « On a la chance d’avoir un collectif où les 23 joueurs, s’entendent vraiment bien, même avec le staff. On arrive à rigoler. Il y a une ambiance saine, pas de jalousie. Je considère, toutes les personnes ici sont comme mes frères », confie-t-il écrit nos confrères de Seneweb.



Outre la force du collectif, l’attaquant sénégalais parle de la joie collective et communicative au sein du groupe, qui s’est vue au coup de sifflet final du premier inaugural. « Les danses ? Franchement, il n’y a pas de préparation. Quand j’ai marqué, j’ai juste vu dans le regard de Salif Sané et d’Idrissa Gana Guèye, qu’il fallait qu’on fasse un truc. C’est dans notre ADN africain, je pense que c’est Roger Milla, dans les années 1990, qui a lancé cette mode, depuis on suit la tendance », lance Mbaye Niang.