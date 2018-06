Mbaye Niang : «On va aborder le match contre le Japon avec discipline, rigueur et solidarité »

Au micro de Fifa.com, Mbaye, l’international sénégalais du Torino a annoncé que le Sénégal va aborder le match face au Japon comme celui contre la Pologne, c’est-à-dire avec discipline, rigueur et solidarité.

"On va aborder ce match comme celui contre la Pologne : avec discipline, rigueur et solidarité. On s’attend à un match difficile contre un adversaire qui a un style de jeu bien particulier, basé sur la vivacité. Nous sommes conscients que nous avons encore une certaine marge de progression. Mais, nous avons vraiment envie de montrer au monde ce que le Sénégal est capable de faire, et continuer sur notre lancée. On en a déjà eu une petite idée : marquer gagner et danser », a déclaré Mbaye Niang.



L’attaquant du Torino qui appartient au Milan AC a été plébiscité homme du match Pologne - Sénégal (1-2) pour avoir été impliqué dans les deux buts des Lions de la Téranga.

D’abord sur l’ouverture du score Mbaye Niang a servi Sadio Mané ui a servi à son tour Idrissa Gana Guèye, dont la frappe a été détournée dans son but par Thiago Cionek (38e).



Opportuniste et rapide, Mbaye Niang a aussi marqué le deuxième sur une passe involontaire de Grzegorz Krychowiak (61e). Contre le Japon, Mbaye Niang devrait aussi être une des bonnes cartes à jouer par Aliou Cissé.

