Mbaye Niang commente le penalty refusé

Classe et fair-play. Comme son sélectionneur Aliou Cissé, Mbaye Niang s'est montré beau joueur au moment d'analyser la défaite du Sénégal, ce jeudi, face à la Colombie (1-0) à l'occasion de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.



Un revers synonyme d'élimination dès le premier tour pour Niang et ses coéquipiers, qui ont vu le Japon s'emparer de la deuxième place de leur groupe grâce au classement du fair-play. A égalité parfaite au nombre de points, de buts marqués, de la différence générale et particulière, les deux sélections ont été départagées en fonction de leur nombre de cartons.



"Il faudra travailler pour rebondir très vite"

Une règle qui a donc profité aux Japonais. "On avait bien commencé, on espérait faire au moins un match nul, voire gagner. Nous n’avons pas réussi à le faire, on est tous très déçus. Je pense que l’on méritait de passer. Comme on dit, c’est le football, il faudra travailler pour rebondir très vite", a confié à la fin de la rencontre Niang, titulaire lors des trois rencontres du Sénégal durant cette phase de groupes. L'attaquant du Torino est également revenu sur le penalty que le Sénégal a pensé obtenir après un contact entre Davinson Sanchez et Sadio Mané à la 17e.



Après avoir indiqué le point de penalty, l'arbitre du match, Milorad Mazic, s'est finalement ravisé après avoir eu recours à l'assistance vidéo (VAR). "Aujourd’hui, avec toutes les caméras qu’ils ont et les technologies inventées, s’ils ont dit qu’il n’y avait pas penalty, c’est qu’il n’y avait pas penalty. Nous n'avons pas perdu le match à cause de ce penalty-là, parce que l’on pouvait faire beaucoup mieux et ça sera pour la prochaine fois", a relevé Niang, qui quitte la Russie avec un but à son actif, celui inscrit lors de l'entrée en lice des "Lions" face à la Pologne (2-1).





Rmc