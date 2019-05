Mbaye Niang signe un contrat de quatre ans en faveur de Rennes

Le Stade Rennais a annoncé ce jeudi avoir levé l’option d’achat de Mbaye Niang, prêté par le Torino (élite italienne), l’attaquant sénégalais étant désormais lié au club breton par un contrat de quatre ans.



"Nous sommes très heureux d’annoncer la levée de l’option d’achat de Mbaye Niang. Il est désormais lié au Stade Rennais jusqu’en 2023", annonce le club breton dans un communiqué publié sur son site officiel.



Arrivé en août dernier, l’attaquant sénégalais a marqué 14 buts pour le club breton au cours de la saison.



"Investi, il a très vite fait partie du projet rouge et noir dont il est désormais un acteur important. Julien Stéphan (coach de Rennes) et moi n’imaginions pas une autre option que celle de conserver Mbaye au sein de l’effectif de notre club", ajoute le site, citant le président rennais Olivier Létang.



Interrogé à son tour, l’attaquant sénégalais a dit toute sa joie de continuer l’aventure avec le Stade Rennais.



"J’avais fait part de mon envie de rester depuis plusieurs semaines et je savais cette envie réciproque", a dit le Sénégalais, assurant se sentir bien dans ce club.



"La saison a été exceptionnelle et je suis fier de porter les couleurs rouge et noir la saison prochaine, une belle saison nous attend", a-t-il ajouté.



Avec le Stade Rennais, Mbaye Niang, attendu au stage des "Lions" à partir du 4 juin, a remporté la Coupe de France 2019 contre le PSG.















