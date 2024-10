Mbaye Sarr, Sg du Sadef, sur la demande du Premier ministre aux syndicalistes: «La patience a atteint ses limites»

Le Syndicat autonome pour le développement de l’éducation et de la formation (Sadef) réagit à la demande du Premier ministre aux syndicats, de faire preuve de compréhension dans leurs revendications. « Nous savons patienter et avons patienté. C’est pourquoi nous avons accordé un temps de grâce au gouvernement, mais aujourd’hui, la patience a atteint ses limites car après la présentation du référentiel Sénégal 2050, on nous parle, entre autres, d’un nouveau modèle de développement. Et cela fait appel nécessairement à un changement de paradigme », a dit le Sg dudit syndicat, Mbaye Sarr.



Qui rappelle que le régime de Macky Sall aussi avait « comme jeu favori, le dilatoire ». Il estime qu’avec ce nouvel agenda, les syndicats doivent avoir un « nouveau souffle » dans le monde du travail, surtout chez les enseignants. Il a cependant salué « l’approche inclusive et participative du nouveau gouvernement, pour un Sénégal juste ».













Bes Bi