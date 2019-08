Mbaye Sène « Wendelou »: « Pourquoi j’ai arrêté de distribuer de l’argent aux artistes »

Il s’était fait connaitre du show-biz dakarois par à sa manie à distribuer de l’argent aux artistes. Sur scène, Mbaye Sène était capable de partager sans discontinuer, des billets de banque. Feu Ndongo Lô, Thione Seck , Wally Seck Pape Diouf, ils sont nombreux , les musiciens qui ont bénéficié de ses largesses.



Mais depuis plus cinq ans, l’homme au « Grand boubou » se faisait discret. Il s’est fondu dans la grande masse au point que certains le considèrent en faillite. Interrogé par « L’Observateur », il nie être fauché et donne les raisons qui l’ont poussé à réduire ses apparitions en public. « Je suis bien là, toujours présent, mais un peu pris par mes affaires. Je reviens fraîchement d’un voyage à Paris où j’ai passé quelques semaines. Comme d’habitude, je continue d’aller en boîte pour me divertir et me changer les idées.



Seulement, j’ai choisi de ne plus me mettre en avant. Le fait de tout le temps, monter sur scène, devenait de plus en plus agaçant. A force, je risque de devenir ridicule, aux yeux du public. J’ai également pris conscience que la vie ne tournait pas qu’autour de ça. Je suis appelé à fonder un foyer. J’ai aussi de la famille qui compte pour moi…», fait-il savoir.



Habib Seck, son confident, confirme ses dires non sans préciser que sa mère a aussi joué un rôle dans ce changement. « Celle-ci lui aurait ouvert les yeux sur ses pratiques tributaires de son avenir et l’a contraint à s’en départir, avant qu’il ne se perde dans le côté obscur de la célébrité », confie M. Seck