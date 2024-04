Mbaye Sidy Mbaye repose désormais à Yoff

De l’émotion. Des larmes et de la tristesse. Hier Mbaye Sidy Mbaye a reçu les hommages posthumes de confrères, d’amis, de parents et des anonymes qui ont tout simplement aimé cette merveilleuse voix. Du monde, il y avait à la levée du corps du défunt journaliste décédé dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14. Mbaye Sidy Mbaye a véritablement marqué la profession de journaliste au Sénégal. Sa voix était unique.



D'aprés LeTémoin, elle a marqué l’histoire de Radio Sénégal. Le nouveau ministre de la Communication, Alioune Sall, s’est déplacé personnellement pour assister à la levée du corps à l’hôpital Fann. Il a regretté le départ de ce brillant journaliste et n’a pas manqué de présenter ses condoléances à toute la profession. « Nous avons perdu un journaliste émérite mais aussi un grand formateur qui donnait chez nous un cours d’éthique et de déontologie mais également tous les éléments relatifs à la pratique journalistique », déclare le directeur du Cesti, Mamadou Ndiaye. Après les différentes allocutions, le cortège funèbre s’est ébranlé vers le cimetière de Yoff où le grand homme de radio repose désormais pour l’éternité.