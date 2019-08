«Mbaye Wendelou», un guichet automatique en panne.... !

«Mbaye Wendelou», si vous ne le connaissez pas c’est cet homme qui se transforme facilement en guichet automatique. Ce dernier interrogé par nos confrères du journal l’Observateur souligne qu’il a tout laissé pour se consacrer dans sa nouvelle vie de père de famille. Voici ce qu’il a dit



Vrai ou faux ? Pour le bon viveur, ce n’est ni plus, ni moins que des ragots répandus par des jaloux. «L’argent, soit on le gagne à la sueur de son front, soit on le vole ou on l’acquiert grâce à ses connaissances. Pour mon cas, je travaille et je connais du beau monde. Libre à moi de faire ce que je veux de mes sous. Je ne pouvais pas rester insensible aux panégyriques des chanteurs et je les couvrais de billets» a-t-il souligné.



Pourquoi donc, «Mbaye Weudélou» a suspendu ses prouesses d’acrobate sur l’estrade des dancings ? Il répond :



«Je suis bien là, toujours présent, mais un peu pris par mes affaires. Je reviens fraichement d’un voyage à Paris où j’ai passé quelques semaines. Comme d’habitude, je continue d’aller en boîte pour me divertir et me changer les idées. Seulement, j’ai choisi de ne plus me mettre en avant. Le fait de tout le temps monter sur la scène, devenait de plus en plus agaçant. A force, je risque même de devenir ridicule, aux yeux du public. J’ai également pris conscience que la vie ne tournait pas qu’autour de ça. Je suis appelé à fonder un foyer. J’ai aussi de la famille qui compte sur moi. Le fait de distribuer de l’argent aux artistes, je le faisais d’abord pour mon propre plaisir mais, au final, ça ne me servait pas à grand-chose. C’est ainsi que j’ai décidé de reculer pour mieux sauter.»