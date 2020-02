Mbeuleup : un violent incendie ravage plusieurs cases Un violent incendie s’est déclaré, hier vendredi, vers 18 h, à Loukheul, dans la commune de Mbeuleup, département de Kaffrine. Plusieurs cases ont été consumées par le feu et d’importants dégâts matériels notés, selon la Rfm. L’origine du sinistre n’est pas encore connue, mais aucune perte en vie humaine n’est à déplorer. Un homme s’est, toutefois, fracturé le bras et tentant de sauver son cheval des flammes.

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Février 2020 à 08:46



