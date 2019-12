Mbirkilane : Un accident fait 2 morts et plusieurs blessés Un violent accident a fait 2 morts et plusieurs blessés, dimanche, dans la commune de Panel, dans le département de Mbirkilane. Un bus de transport en commun s’est renversé, avant de faire plusieurs tonneaux.

